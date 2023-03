Il prete ortodosso arrestato in Ucraina (Di lunedì 27 marzo 2023) Tanti filorussi stanno condividendo un video che mostra l’arresto di un prete ortodosso durante un servizio in chiesa. Il video è sicuramente di grande impatto, il prete si oppone all’arresto (o quel che sia quello che vogliono fare i poliziotti). Su alcuni canali Telegram abbiamo visto filorussi italiani scandalizzati dagli eventi, ma le cose – come sempre – andrebbero raccontate con più fonti possibili, senza limitarsi a un breve video estrapolato dal suo contesto. La prima cosa da dire è che il video è reale, e mostra più o meno quanto raccontato, ovvero la polizia che cerca di arrestare (o fermare) un prete ortodosso. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Babyn, nella regione di Chernivtsi. Villaggio in cui la comunità religiosa ha votato per il passaggio dalla Chiesa Ortodossa ... Leggi su butac (Di lunedì 27 marzo 2023) Tanti filorussi stanno condividendo un video che mostra l’arresto di undurante un servizio in chiesa. Il video è sicuramente di grande impatto, ilsi oppone all’arresto (o quel che sia quello che vogliono fare i poliziotti). Su alcuni canali Telegram abbiamo visto filorussi italiani scandalizzati dagli eventi, ma le cose – come sempre – andrebbero raccontate con più fonti possibili, senza limitarsi a un breve video estrapolato dal suo contesto. La prima cosa da dire è che il video è reale, e mostra più o meno quanto raccontato, ovvero la polizia che cerca di arrestare (o fermare) un. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Babyn, nella regione di Chernivtsi. Villaggio in cui la comunità religiosa ha votato per il passaggio dalla Chiesa Ortodossa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francypar71 : RT @stop_fake_news_: #Cronaca #Disinformazione Il prete ortodosso arrestato in Ucraina: Tanti filorussi stanno condividendo un video che mo… - franbar71 : RT @stop_fake_news_: #Cronaca #Disinformazione Il prete ortodosso arrestato in Ucraina: Tanti filorussi stanno condividendo un video che mo… - rossi_anton78 : RT @stop_fake_news_: #Cronaca #Disinformazione Il prete ortodosso arrestato in Ucraina: Tanti filorussi stanno condividendo un video che mo… - CambiamentoDel : RT @stop_fake_news_: #Cronaca #Disinformazione Il prete ortodosso arrestato in Ucraina: Tanti filorussi stanno condividendo un video che mo… - stop_fake_news_ : #Cronaca #Disinformazione Il prete ortodosso arrestato in Ucraina: Tanti filorussi stanno condividendo un video che… -