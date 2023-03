Il presidente Herzog ha chiesto a Netanyhau di ritirare la riforma della giustizia (Di lunedì 27 marzo 2023) Rivolta nella notte, in Israele. Da Tel Aviv a Gerusalemme si sono tenute proteste e si sono registrati scontri, dopo che il premier Benyamin Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa Yoav Galant che si era detto contrario alla sua riforma della giustizia. I leader delle proteste anti-riforma hanno indetto subito diverse manifestazioni in tutto il Paese. Secondo i media israeliani, sono scese in strada centinaia di migliaia di persone. La polizia ha aperto gli idranti e lanciato lacrimogeni. Sabato sera Galant era stato il primo membro dell’esecutivo a rompere i ranghi e a chiedere pubblicamente di fermare l’iter legislativo per aprire i negoziati all’opposizione e ricomporre la spaccatura senza precedenti che sta lacerando il Paese. Il presidente israeliano Isaac ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 marzo 2023) Rivolta nella notte, in Israele. Da Tel Aviv a Gerusalemme si sono tenute proteste e si sono registrati scontri, dopo che il premier Benyamin Netanyahu ha licenziato il ministroDifesa Yoav Galant che si era detto contrario alla sua. I leader delle proteste anti-hanno indetto subito diverse manifestazioni in tutto il Paese. Secondo i media israeliani, sono scese in strada centinaia di migliaia di persone. La polizia ha aperto gli idranti e lanciato lacrimogeni. Sabato sera Galant era stato il primo membro dell’esecutivo a rompere i ranghi e a chiedere pubblicamente di fermare l’iter legislativo per aprire i negoziati all’opposizione e ricomporre la spaccatura senza precedenti che sta lacerando il Paese. Ilisraeliano Isaac ...

