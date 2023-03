Il podcast a ruota libera di Matteo Bassetti: "Oms troppo prudente, la pandemia è finita" (Di lunedì 27 marzo 2023) Si chiama "Salute al Var", e gioca sull'altra passione del celebre infettivologo: l'arbitraggio. "Cartellino rosso a Speranza sulla gestione delle scuole". E sull'inchiesta di Bergamo, "cartellino giallo alla perizia di Crisanti, in quel momento non avevamo le conoscenze"" Leggi su repubblica (Di lunedì 27 marzo 2023) Si chiama "Salute al Var", e gioca sull'altra passione del celebre infettivologo: l'arbitraggio. "Cartellino rosso a Speranza sulla gestione delle scuole". E sull'inchiesta di Bergamo, "cartellino giallo alla perizia di Crisanti, in quel momento non avevamo le conoscenze""

