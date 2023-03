(Di lunedì 27 marzo 2023) Leggo poco o nulla i social, se non per quanto viene indirettamente riportato sul web, e questo di certo mi ha messo al riparo da travasi di bile e denunce in sede civile e penale. Eppure mi è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : IL PIZZINO di Urgo: Code di paglia e quaquaraquà #Napoli - infoitsport : IL PIZZINO SPOT di Urgo: 'L'Italia infine' - ottopagine : IL PIZZINO SPOT di Urgo: 'L'Italia infine' #Napoli - ottopagine : IL PIZZINO SPOT di Urgo: Più 'chiaro' di così #Napoli - ottopagine : IL PIZZINO SPOT di Urgo: I 'più preferiti' #Napoli -

Napoli . Se c'è una iattura che mi colpisce ogni volta mortalmente sono le pause a vario titolo del nostro campionato di calcio. Quest'anno poi - grazie alle sempre incantevoli prove del 'mio' Napoli -...Napoli . Napoli meritava molto di più dagli attori in campo (e fuori) di Italia - Inghilterra. Innanzitutto gli inni. Quello inglese fuori tempo di Ellynora, per un presunto problema all'auricolare, e ...Napoli . La Juventus risale in classifica - fatti salvi i 15 punti di penalizzazione che né il suo allenatore né tutti i giornalisti compiacenti riconoscono come legittimi o esistenti - tra un fallo ...

IL PIZZINO di Urgo: Code di paglia e quaquaraquà Ottopagine

IL PIZZINO SPOT di Urgo: 'L'Italia infine' Napoli meritava molto di più dagli attori in campo (e fuori) di Italia-Inghilterra Napoli meritava molto di più dagli attori in campo (e fuori) di Italia-Ing ...