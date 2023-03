(Di lunedì 27 marzo 2023) Vince la volontà dei padroni di casa che continuano a muovere la classifica. Per il Fratres il punto non aiuta la missione - aggancio della ...

Vince la volontà dei padroni di casa che continuano a muovere la classifica. Per il Fratres il punto non aiuta la missione - aggancio della ...il Fratres, fermato sullo 0 - 0 al Niccolai dal Montespertoli, mentre la Cuoiopelli la spunta 1 - 0 contro l'insidioso Certaldo. Sul neutro di San Donato man - of - the - match il ...Vince la volontà dei padroni di casa che continuano a muovere la classifica. Per il Fratres il punto non aiuta la missione - aggancio della ...

Il Perignano rallenta la corsa Sollievo per il Tuttocuoio LA NAZIONE

Vince la volontà dei padroni di casa che continuano a muovere la classifica. Per il Fratres il punto non aiuta la missione-aggancio della capolista.