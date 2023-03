Il Paradiso delle Signore anticipazioni: guai in vista per Vittorio e Maria dopo la sfilata (Di lunedì 27 marzo 2023) Una nuova settimana inizia e con questa anche i nuovi episodi della soap opera Rai Il Paradiso delle Signore: guai in vista per Vittorio e Maria La scorsa settimana, le puntate de Il Paradios delle Signore, si erano incentrate per lo più sulla crisi che sta vivendo Ezio dopo l'avvicinamento a Gloria e soprattutto le dinamiche legate al figlio di Gemma. Quest'ultima ha infatti ricevuto una proposta inaspettata. dopo aver conosciuto una ragazza madre ed aver appreso le difficoltà di crescere in questa società un bambino senza un compagno, Gemma si era convinta ad accettare la proposta della madre e di Ezio. Confidandosi con Roberto quest'ultimo le chiede di sposarla così da poter crescere insieme questo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 marzo 2023) Una nuova settimana inizia e con questa anche i nuovi episodi della soap opera Rai IlinperLa scorsa settimana, le puntate de Il Paradios, si erano incentrate per lo più sulla crisi che sta vivendo Eziol'avvicinamento a Gloria e soprattutto le dinamiche legate al figlio di Gemma. Quest'ultima ha infatti ricevuto una proposta inaspettata.aver conosciuto una ragazza madre ed aver appreso le difficoltà di crescere in questa società un bambino senza un compagno, Gemma si era convinta ad accettare la proposta della madre e di Ezio. Confidandosi con Roberto quest'ultimo le chiede di sposarla così da poter crescere insieme questo ...

