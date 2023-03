Il nuovo singolo di Annalisa è Mon Amour | la data di uscita

(Di lunedì 27 marzo 2023) Monè ildi. La ex stella di Amici Di Maria De Filippi è pronta a tornare in scena con nuova musica. L’annuncio è dell’ultima ora, con un breve estratto del testo. IldiMon, ildi, sarà fuori venerdì 31 marzo 2023. La cantautrice di Savona ha anche pubblicato un estratto di quello che dovrebbe essere il testo: “Mon, io farò una strage stasera”. Venerdì 24 marzoha pubblicato un teaser appetitoso per i fan sui social, dove l’abbiamo vista al centro di riprese con effetti stile anni ’80 e un pianoforte ritmato. Monpotrebbe dunque essere un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Venerdì esce il nuovo singolo di #luigistrangis Adamo ed Eva - WARNERMUSICIT : 'Mon Amour' il nuovo singolo di @NaliOfficial fuori ovunque venerdì 31 Marzo! ?????? #Annalisa #MonAmour - chetempochefa : 'E invece cos'è Adesso cos'è Questa paura che mi chiude in gabbia e che mi fa pensare A quanto fosse tutto così fol… - SonoImprudente : RT @WARNERMUSICIT: 'Mon Amour' il nuovo singolo di @NaliOfficial fuori ovunque venerdì 31 Marzo! ?????? #Annalisa #MonAmour - Carmen030819 : RT @amicii_news: “Adamo ed Eva” è il nuovo singolo di Luigi Strangis fuori il 31/03 ?? #luigistrangis #adamoedeva -

