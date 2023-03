Il nuovo secolo di Xi Jinping

(Di lunedì 27 marzo 2023) "È stato forse il momento più intrigante del vertice di Mosca” commenta lo Spectator. “Xial Cremlino si è trovato faccia a faccia con Vladimir Putin e ha detto al leader russo: ‘Sta arrivando un cambiamento che non è successo in 100 anni e stiamo guidando questo cambiamento insieme’. ‘Sono d’accordo’, ha detto Putin. Il leader cinese ha poi aggiunto: ‘Per favore, abbi cura di te, caro amico’. Xi poi è entrato nella sua limousine. Putin si è fermato goffamente a lato del marciapiede, salutando, e molto brevemente è sembrato chinare la testa. Ogni lunedì, nel Foglio c'è Un Foglio Internazionale, l'inserto con le segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere, a cura di Giulio Meotti Gli analisti hanno studiato attentamente ogni parola, ogni sfumatura di questo vertice altamente coreografato, ma quei pochi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventinaleuca7 : @fernand90422479 Saggezza del nuovo secolo ?? - Paolashap : RT @HapCollins: @artdielle @PremioStrega @maxcek @NeriPozza @raf_rob @TLarina1837 @Basil_73 @recerusse @danisetta @destinograzia @riclorenz… - AVinili : - futuroprossimo : Niente di nuovo, tanto di meglio. La #fototerapia, nota da oltre un secolo, prevede gli infrarossi per favorire la… - chrcapuano : RT @HapCollins: @artdielle @PremioStrega @maxcek @NeriPozza @raf_rob @TLarina1837 @Basil_73 @recerusse @danisetta @destinograzia @riclorenz… -

...di una componente povera e marginalizzata come la propaganda antisemita dello scorso... Se la cosa può far piacere algoverno, sostituiscano concittadini con compatrioti, a noi va bene ......e conversazioni con psicoterapeuti che analizzano e curano le psicopatologie delmillennio. Queste psicopatologie, infatti, si differenziano e si complicano rispetto a quelle del...... alErick Parisi e Dominick Alaimo: il viaggio comincia con 313.500 euro sui quattro giorni (326.000 contando le precedenti anteprime). Il box office completo del weekend John Wick 4: Il...

Il nuovo secolo di Xi Jinping Il Foglio

Un secolo di vita che non potrà non essere celebrato anche ... ormai presenza amica dei bresciani, e il nuovissimo F-35 Lightning II chiamato nei prossimi anni a sostituire il primo. I cancelli ...Qualunque sarà l’effetto della visita di Xi Jinping in Russia, ha rappresentato sicuramente una “lezione” di come si costruisce un ...