“Il Napoli ha un’occasione irripetibile in Champions, faccia turn over contro il Milan” (Gazzetta) (Di lunedì 27 marzo 2023) La Gazzetta scrive di Napoli-Milan di campionato del prossimo 2 aprile e lo fa in prospettiva Champions. Il vantaggio accumulato permette a Luciano Spalletti di porsi una domanda legittima, ammesso e non concesso che intenda porsela: perché schierare la squadra migliore, con il rischio che qualcuno si faccia male? Non sarebbe più conveniente lasciar fuori qualche pezzo grosso in vista del doppio confronto di Champions? Il discorso è delicato, le concorrenti del Milan si aspettano che il Napoli si presenti al meglio, la legge dello sport impone che si vada sempre al massimo. In sincerità, senza ipocrisie, se fossimo in Spalletti, guarderemmo però ai quarti di Champions e cercheremmo di minimizzare l’impatto della partita con il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) Lascrive didi campionato del prossimo 2 aprile e lo fa in prospettiva. Il vantaggio accumulato permette a Luciano Spalletti di porsi una domanda legittima, ammesso e non concesso che intenda porsela: perché schierare la squadra migliore, con il rischio che qualcuno simale? Non sarebbe più conveniente lasciar fuori qualche pezzo grosso in vista del doppio confronto di? Il discorso è delicato, le concorrenti delsi aspettano che ilsi presenti al meglio, la legge dello sport impone che si vada sempre al massimo. In sincerità, senza ipocrisie, se fossimo in Spalletti, guarderemmo però ai quarti die cercheremmo di minimizzare l’impatto della partita con il ...

