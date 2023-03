Il movimento dell’equo compenso | dalla musica al cinema | passando per l’editoria Un risveglio tardivo?

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 27 marzo 2023) La direttiva europea sul copyright è stato il risultato di un lungo confronto, tra le istituzioni europee, precedente al 2019. Il suo recepimento nei vari stati membri dell’UE ha sicuramente avuto effetti a cascata rispetto al ruolo delle grandi piattaforme – i cosiddetti OTT, ma anche i colossi dei social network e dell’ecommerce – su particolari settori: la, il, il teatro,, la produzione di news giornalistiche. I principi, per ognuno di questi ambiti, sono gli stessi: chiarezza sugli algoritmi, definizione precisa dei numeri relativi ai contenuti protetti dal diritto d’autore, tutele per garantire ai produttori di questi contenuti un equo. Concetto che però, a più riprese e in più ambiti, è stato decisamente contestato dai principali attori. Soprattutto in Italia, dove – come abbiamo ...