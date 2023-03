Il ministro Tajani: «Non siamo contro le Ong, ma devono rispettare le regole. Aiutiamo la Tunisia» (Di lunedì 27 marzo 2023) «Se ci sono delle regole vanno rispettate, lo Stato sta facendo tutto quello che è in suo potere, non c’è niente di preconcetto contro le Ong». In un’intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Antonio Tajani difende il governo dopo il fermo della nave Louise Michel. «Ci sono delle leggi, e un lavoro incessante di tutti, della nostra Guardia costiera e della nostra Marina», aggiunge. Segnalando poi che l’anello debole del Mediterraneo è la Tunisia: «Sono due mesi che stiamo dicendo, in tutti i tavoli internazionali, quello che sta per accadere. Dobbiamo aiutare la Tunisia con finanziamenti da parte di Fmi e Banca mondiale, dando almeno i primi aiuti in attesa delle riforme e di una verifica dei passi avanti. Ormai è un cane che si morde la coda, l’emergenza finanziaria ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) «Se ci sono dellevanno rispettate, lo Stato sta facendo tutto quello che è in suo potere, non c’è niente di preconcettole Ong». In un’intervista al Corriere della Sera ildegli Esteri Antoniodifende il governo dopo il fermo della nave Louise Michel. «Ci sono delle leggi, e un lavoro incessante di tutti, della nostra Guardia costiera e della nostra Marina», aggiunge. Segnalando poi che l’anello debole del Mediterraneo è la: «Sono due mesi che stiamo dicendo, in tutti i tavoli internazionali, quello che sta per accadere. Dobbiamo aiutare lacon finanziamenti da parte di Fmi e Banca mondiale, dando almeno i primi aiuti in attesa delle riforme e di una verifica dei passi avanti. Ormai è un cane che si morde la coda, l’emergenza finanziaria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : L'appello dei genitori di Giulio Regeni alla presidente Meloni e al ministro Tajani #veritaegiustiziapergiulio… - Agenzia_Ansa : Il ministro Tajani a Bruxelles: 'Il tema è consegnare in fretta le munizioni all'Ucraina. Il governo italiano ha l'… - ItalyMFA : #Ecuador. Ministro @Antonio_Tajani : “L’Italia manifesta tutta la sua solidarietà e vicinanza per le distruzioni de… - Lisa90135765 : MIGRANTI: TAJANI, NON POSSIAMO AFFRONTARE L'EMERGENZA DA SOLI Giusto mica siamo un Paese sovrano ecche… - EnricoAntonio68 : RT @Michele_Arnese: Tunisia. 'Se non intervengono la Ue o il Fmi, e intervengono la Cina o la Russia, come la mettiamo?'. (Antonio Tajani,… -