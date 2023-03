Il messaggio per De Laurentiis da parte del comune di Napoli (Di lunedì 27 marzo 2023) Il quotidiano Repubblica si focalizza sul messaggio che il comune di Napoli ha indirizzato al Presidente Aurelio De Laurentiis. Aurelio De Laurentiis avrebbe ricevuto una … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 27 marzo 2023) Il quotidiano Repubblica si focalizza sulche ildiha indirizzato al Presidente Aurelio De. Aurelio Deavrebbe ricevuto una … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : #DanieleScardina è fuori pericolo ?? Il messaggio della famiglia: 'Le condizioni cliniche continuano a migliorare e… - pbersani : Come tantissime persone stanno facendo, ho firmato questa petizione in difesa della sanità pubblica. Fatelo anche v… - OfficialSSLazio : ?? L’uomo derby ha un messaggio per voi #LazioRoma | #AvantiLazio ?? - kthrsv : Ma come fai dopo 8 mesi, dopo tutto il grande amore che mi dici di provare, anche se ultimamente un pò litigavamo,… - MonicaBergamas9 : RT @GianniMagini: ??ATTENZIONE?? Ho un messaggio da parte dei 'non lucidi' per i propagandisti di regime e per i membri del PUB (Pensiero… -