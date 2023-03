Il Kellermeister Andrea Moser lascia Caldaro

(Di lunedì 27 marzo 2023), enologo trentino classe 1982, con importanti esperienze all’estero – dalla Francia dell’eccellenza di Margaux, alla Nuova Zelanda di Cloudy Bay – e una significativa e lunga permanenza nelle cantine di Franz Haas, suo maestro e mentore, ha saputo diventare nel tempo un punto di riferimento nel mondo dell’enologia contemporanea., in forze dal 2014 alla cantina cooperativa sulle sponde del lago di, oggila sua posizione didopo aver ottenuto negli anni innumerevoli premi e aver modificato l’approccio e la visione del brand. Ha conquistato nel 2022 la copertina di Fortune come miglior rappresentante del settore under40, vinto per tre volte i “tre bicchieri”, il più prestigioso premio nazionale, portando agli onori della cronaca nazionale la ...

Andrea Moser, il 'Pirata' di Caldaro racconta i vini di domani Fortune Italia

Oggi è pronto per aprire altrove nuove strade Andrea Moser, enologo trentino classe 1982 ... oggi lascia la sua posizione di Kellermeister dopo aver ottenuto negli anni innumerevoli premi e aver ...