Il Giornale carica Napoli-Milan: "Spalletti, perché schierare i migliori in Serie A?"

Il Napoli ha un vantaggio di 19 punti sulla seconda in classifica, ma si gioca anche i quarti di Champions League contro il Milan. La vittoria dello scudetto per il Napoli sembra abbastanza scontata, visto il margine di vantaggio che gli uomini di Spalletti hanno sulla seconda in classifica. Tanto che il sindaco Manfredi è già a lavoro con il prefetto ed il presidente della SSCN, per organizzare la festa scudetto in massima sicurezza. Ma la vittoria del tricolore a Napoli non è ancora certa e domenica 2 aprile si gioca Napoli-Milan, una delle gare cruciali per mettere un ulteriore mattone verso lo scudetto. Ma su Il Giornale, ci si chiede perché il Napoli dovrebbe sprecare energie in Serie A, visto il margine di vantaggio.

