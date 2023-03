Il futuro della pasticceria dipende dalle connessioni con il territorio e con le persone (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo il primo incontro, a febbraio, che ha dato spazio alle tematiche (e alle polemiche) principali legate al mondo della ristorazione, la palla è passata alla pasticceria. “Ricominciamo dal dolce”: il titolo del secondo appuntamento di Tavola Spigolosa è sicuramente invitante quanto un cannolo straboccante di ricotta e canditi. E strizza l’occhio all’evoluzione degli ultimi anni in questo mercato. Se la ristorazione è in crisi, la pasticceria prende il volo. «Siamo di fronte ad una fase di crescita del settore. Cominciano a vedersi i segnali di un approccio più imprenditoriale e il cambiamento che sta avvenendo nel mondo della ristorazione è lo stesso che sta avvenendo nella pasticceria»: ad aprire danze, e chiacchiere, Ernesto Brambilla, redattore di Bargionale, che ha voluto mettere l’accento ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo il primo incontro, a febbraio, che ha dato spazio alle tematiche (e alle polemiche) principali legate al mondoristorazione, la palla è passata alla. “Ricominciamo dal dolce”: il titolo del secondo appuntamento di Tavola Spigolosa è sicuramente invitante quanto un cannolo straboccante di ricotta e canditi. E strizza l’occhio all’evoluzione degli ultimi anni in questo mercato. Se la ristorazione è in crisi, laprende il volo. «Siamo di fronte ad una fase di crescita del settore. Cominciano a vedersi i segnali di un approccio più imprenditoriale e il cambiamento che sta avvenendo nel mondoristorazione è lo stesso che sta avvenendo nella»: ad aprire danze, e chiacchiere, Ernesto Brambilla, redattore di Bargionale, che ha voluto mettere l’accento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : In Francia come in Italia, i professionisti del NO e della violenza non passeranno. Avanti col lavoro, coi cantieri… - AnnalisaChirico : Se l’Europa non vuole rassegnarsi a un futuro da vassallo della Cina, deve usare meno ideologia. Includere solo e-f… - channeldraw : Abbiamo parlato degli eroi dei diritti umani del passato e del futuro, di disegno, di @patrickzaki1 Zaki e della st… - magicaGrmente22 : ... E ora con una pietra in testa: infatti, la Georgia sogna l'Unione Europea e la Nato. E queste non sono parole… - quichy60 : RT @matteosalvinimi: In Francia come in Italia, i professionisti del NO e della violenza non passeranno. Avanti col lavoro, coi cantieri, c… -