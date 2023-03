(Di lunedì 27 marzo 2023) 25 luglio, Pavia. Al termine della sessione estiva uno studente di medicina si toglie la vita in una residenza universitaria. Schiacciato dal timore di perdere la borsa di studio per via di qualche esame mancato, prima di compiere il gesto estremo invia una lettera al rettore. 7 ottobre, Bologna. Nelle acque del Reno viene ritrovato il cadavere di un ventitreenne. La famiglia l’aveva raggiunto dall’Abruzzo per lafissata quel giorno, così almeno gli aveva detto. 15 gennaio, Palermo. Francesco, al terzo anno di economia, nella notte lascia un biglietto: “fallimento, università e politica”. Il giorno seguente sarebbe iniziata la sessione invernale, ad attenderlo un esame che proprio non riusciva a superare. Era la sua ultima chance per non finire fuori corso. 1 febbraio, Milano. Nei bagni dell’Università Iulm viene ritrovata senza vita una studentessa di 19 anni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattoblog : Il dolore silenzioso degli studenti. Spesso dopo quell’agognata laurea, non c’è un bel niente - ItalianPolitics : RT @ilfattoblog: 'A questa generazione viene chiesto di dare il massimo, di eccellere, di performare sempre e comunque, ma a che prezzo e p… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'A questa generazione viene chiesto di dare il massimo, di eccellere, di performare sempre e comunque, ma a che prezzo e p… - ilfattoblog : 'A questa generazione viene chiesto di dare il massimo, di eccellere, di performare sempre e comunque, ma a che pre… - defe20221 : @SimoneMoriOff Un abbraccio silenzioso , con grande rispetto per il tuo dolore ?? -

Guardarmi in TV è stato probabilmente ilpiù straziante che abbia mai dovuto provare. Lo ... Ma ho sempre detto che il tennis non ha bisogno di essere completamente. Inoltre, crescendo,...Sottotenente, elegante,, aderì alla Resistenza. Catturato, uscì dal silenzio che lo ... ma non ho avvertito alcun. Sono certo che non durerà molto, per questo ho ceduto all'impulso di ...... umile e appartato nel romitoriodi Ariano, tieni in alto le braccia, con cuore aperto ... 'A te ci rivolgiamo in questo tempo di ansia e di. Guardaci, o nostro Patrono! Guarda il ...

Il dolore silenzioso degli studenti. Spesso dopo quell’agognata laurea, non c’è un bel niente Il Fatto Quotidiano

Poi ci sono quelle tenute riservate dalle famiglie, di cui non è dato sapere. Una strage silenziosa, mese dopo mese. Individualismo, ansia da prestazione, incapacità di accettare il fallimento e ...Romano di famiglia calabrese, sottotenente aderì alla Resistenza. Fu torturato in via Tasso ma non parlò. La nostra libertà la dobbiamo a persone come lui.