Il documentario complottista «Died Suddenly» sui vaccini Covid usati per depopolare il Mondo (Di lunedì 27 marzo 2023) Potrebbe esservi già capitato di incappare in condivisioni Facebook del documentario No vax Died Suddenly sulle cosiddette «morti improvvise» a seguito dell’assunzione di un vaccino contro il nuovo Coronavirus. Il film è stato già smontato da diversi colleghi nel Mondo, per esempio qui, qui e qui. Vediamo in sintesi come gli autori hanno distorto le fonti, presentando un’immagine del tutto falsa di un complotto, volto a imporre le campagne vaccinali arricchendo le Case farmaceutiche. Per chi ha fretta: Il documentario No vax Died Suddenly raccoglie testimonianze di imbalsamatori che affermano di aver trovato coaguli fibrosi nei corpi dei vaccinati, senza fornire prove. Il film presenta anche interviste a figure note per aver diffuso notizie false sui ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) Potrebbe esservi già capitato di incappare in condivisioni Facebook delNo vaxsulle cosiddette «morti improvvise» a seguito dell’assunzione di un vaccino contro il nuovo Coronavirus. Il film è stato già smontato da diversi colleghi nel, per esempio qui, qui e qui. Vediamo in sintesi come gli autori hanno distorto le fonti, presentando un’immagine del tutto falsa di un complotto, volto a imporre le campagne vaccinali arricchendo le Case farmaceutiche. Per chi ha fretta: IlNo vaxraccoglie testimonianze di imbalsamatori che affermano di aver trovato coaguli fibrosi nei corpi dei vaccinati, senza fornire prove. Il film presenta anche interviste a figure note per aver diffuso notizie false sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JackDb85 : @DavidPuente alla luce di tutto quanto sta emergendo dalle indagini di Bergamo sull'ex Ministro Speranza & Co, non… - andreabassoon : Visto in due giorni sia il documentario sulla sparizione del volo MH370 che sul rapimento di Emanuela Orlando, ora… - marcello_depa : Guardando documentario di un archeologo mezzo complottista e mezzo antichi astronauti perché è l’unico modo per sen… -