Il dibattito politico è scaduto a intrattenimento. L’IA salverà la democrazia (Di lunedì 27 marzo 2023) Tanto lo so! Quindi, senza che fate gli gnorri, gli impegnati, gli intellettuali. Senza che fate vedere che ve ne intendete. Senza che usate i soliti aggettivi, passione, forza, coraggio, o frasi standard come il tempo di cambiare, il coraggio delle scelte o la forza della parola. Senza che andate alla Biennale democrazia per ottenere la commozione del pubblico con grandi discorsi poetici/retorici. O vi fate il giro nei gazebo a votare per le primarie. Senza che vi eccitate per quel punto in più di iscrizioni dopo la vittoria del vostro partito. Tanto lo so che pure voi sotto sotto siete come me: il dibattito politico vi fa schifo, cioè, non ce la fate proprio più a vedere i talk televisivi, tantomeno a leggere i commenti politici sui giornali. Voi come me vi siete resi conto che il dibattito politico ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 marzo 2023) Tanto lo so! Quindi, senza che fate gli gnorri, gli impegnati, gli intellettuali. Senza che fate vedere che ve ne intendete. Senza che usate i soliti aggettivi, passione, forza, coraggio, o frasi standard come il tempo di cambiare, il coraggio delle scelte o la forza della parola. Senza che andate alla Biennaleper ottenere la commozione del pubblico con grandi discorsi poetici/retorici. O vi fate il giro nei gazebo a votare per le primarie. Senza che vi eccitate per quel punto in più di iscrizioni dopo la vittoria del vostro partito. Tanto lo so che pure voi sotto sotto siete come me: ilvi fa schifo, cioè, non ce la fate proprio più a vedere i talk televisivi, tantomeno a leggere i commenti politici sui giornali. Voi come me vi siete resi conto che il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : Lo so che la realtà è nemica del dibattito politico ma la maternità surrogata è già vietata in Italia e in buona pa… - DietistaMario : RT @_MicroMega_: Il corpo delle donne, con la loro capacità di generare, è tornato al centro del dibattito politico. Con una destra che mis… - LaPinguagni : RT @_MicroMega_: Il corpo delle donne, con la loro capacità di generare, è tornato al centro del dibattito politico. Con una destra che mis… - _MicroMega_ : Il corpo delle donne, con la loro capacità di generare, è tornato al centro del dibattito politico. Con una destra… - leonardogarava : @Oytis84 @frncsc_cnt Appunto è un bravo professore, i suoi libri e le sue conferenze sono fatti molto bene, ma dici… -