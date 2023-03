Il David di Michelangelo pornografico? Il precedente nei Simpson sulla censura in classe – Il video (Di lunedì 27 marzo 2023) Continua a far discutere la vicenda di Hope Carrasquilla, la preside della Classical School di Tallahassee, in Florida, licenziata per aver mostrato la statua del David di Michelangelo durante una lezione sull’arte del Rinascimento italiano, dopo le proteste dei genitori che hanno accusato la docente di «pornografia». Ma nel mondo dei Simpson, un episodio simile è già successo. Già, perché a rendere la vicenda ancora più surreale è emerso lo spezzone dell’episodio 9 della seconda stagione dei Simpson, intitolato Itchy & Scratchy & Marge, uscito negli Stati Uniti nel 1991, Marge Simpson tenta di censurare una scena particolarmente violenta del programma televisivo per bambini Grattachecca e Fichetto, rendendosi però conto che la censura non è la soluzione ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) Continua a far discutere la vicenda di Hope Carrasquilla, la preside della Classical School di Tallahassee, in Florida, licenziata per aver mostrato la statua deldidurante una lezione sull’arte del Rinascimento italiano, dopo le proteste dei genitori che hanno accusato la docente di «pornografia». Ma nel mondo dei, un episodio simile è già successo. Già, perché a rendere la vicenda ancora più surreale è emerso lo spezzone dell’episodio 9 della seconda stagione dei, intitolato Itchy & Scratchy & Marge, uscito negli Stati Uniti nel 1991, Margetenta dire una scena particolarmente violenta del programma televisivo per bambini Grattachecca e Fichetto, rendendosi però conto che lanon è la soluzione ...

