Il ct della Norvegia su Ostigard: «Se vuole la Nazionale deve giocare di più» (Di lunedì 27 marzo 2023) Il ct della Norvegia, Stale Solbakken, mette pressione a Leo Ostigard chiedendogli di giocare con maggiore continuità. Il difensore del Napoli ha giocato tutta la partita nella sconfitta contro la Spagna, ma questo non lo ha esentata dalle mire dell’allenatore scandinavo. L’ex allenatore del Copenaghen ha spiegato, ai microfoni di Tv2, che non bastano 15-20 minuti per essere preso in considerazione in futuro. «Leo ha fatto enormi progressi durante la sua permanenza in Italia, prima a Genova la scorsa stagione e ora a Napoli. Ci sono vantaggi e svantaggi, ma non può continuare con 15-20 minuti di gioco se vuole fare il passo successivo». Il ct della Norvegia sullo svantaggio di Ostigard nel giocare al Napoli «Capisco che voglia far ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) Il ct, Stale Solbakken, mette pressione a Leochiedendogli dicon maggiore continuità. Il difensore del Napoli ha giocato tutta la partita nella sconfitta contro la Spagna, ma questo non lo ha esentata dalle mire dell’allenatore scandinavo. L’ex allenatore del Copenaghen ha spiegato, ai microfoni di Tv2, che non bastano 15-20 minuti per essere preso in considerazione in futuro. «Leo ha fatto enormi progressi durante la sua permanenza in Italia, prima a Genova la scorsa stagione e ora a Napoli. Ci sono vantaggi e svantaggi, ma non può continuare con 15-20 minuti di gioco sefare il passo successivo». Il ctsullo svantaggio dinelal Napoli «Capisco che voglia far ...

