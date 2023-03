Il consenso locale e gli investitori internazionali. L’esempio di Milano secondo Comin (Di lunedì 27 marzo 2023) Se c’è una città che incarna il profondo cambiamento che ha interessato la società italiana negli ultimi cinquant’anni, questa è Milano. Nonostante il dibattito in corso sul fatto che la capitale lombarda abbia perso o no la spinta al cambiamento degli ultimi anni, nessun’altra città rappresenta meglio la trasformazione da un modello di città industriale a uno postindustriale e orientato all’innovazione. Da anni interi quartieri e aree urbane di Milano sono oggetto di processi di trasformazione e rigenerazione che non sembrano accennare a un rallentamento: dalla riqualificazione dei sette scali ferroviari alla candidatura per i Giochi Olimpici Invernali, per la città ogni occasione è buona per “rifarsi il trucco”. In questo contesto in costante evoluzione, Milano ha colto quale elemento di vantaggio competitivo l’adozione di pratiche ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 marzo 2023) Se c’è una città che incarna il profondo cambiamento che ha interessato la società italiana negli ultimi cinquant’anni, questa è. Nonostante il dibattito in corso sul fatto che la capitale lombarda abbia perso o no la spinta al cambiamento degli ultimi anni, nessun’altra città rappresenta meglio la trasformazione da un modello di città industriale a uno postindustriale e orientato all’innovazione. Da anni interi quartieri e aree urbane disono oggetto di processi di trasformazione e rigenerazione che non sembrano accennare a un rallentamento: dalla riqualificazione dei sette scali ferroviari alla candidatura per i Giochi Olimpici Invernali, per la città ogni occasione è buona per “rifarsi il trucco”. In questo contesto in costante evoluzione,ha colto quale elemento di vantaggio competitivo l’adozione di pratiche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elvis_sf : @maanche16606518 @l00ped3 @putino Con il preciso scopo di punzecchiare la Russia ed armarsi per un conflitto locale… - dadosca : @Giusepp10056076 @PomodoroMarco @unchimico Non si chiama burocrazia, si chiama *CONSENSO* (a meno che non militari… - Fabri780 : @savina_ma all’influenza turca, sin dai tempi dell’epoca ottomana, anche per la presenza di libici di origine turca… -