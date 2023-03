Il chiarimento della Fialdini dopo lo scivolone di Claudio Lippi (Di lunedì 27 marzo 2023) Nella puntata di ieri pomeriggio, del programma "Da Noi… a Ruota Libera", la conduttrice Francesca Fialdini ha voluto fare chiarezza sulle parole poche felici pronunciate da Claudio Lippi domenica scorsa Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 marzo 2023) Nella puntata di ieri pomeriggio, del programma "Da Noi… a Ruota Libera", la conduttrice Francescaha voluto fare chiarezza sulle parole poche felici pronunciate dadomenica scorsa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... saretta905 : @20_cosimo Che poi ricordatevi quella litigava o chiarimento che hanno avuto a gennaio nel van... Prima della visit… - S__yC____l : @mauresangri @piergiullare Un chiarimento ora, lei 76 anni, io 52 non lo vedo possibile. Con la vecchiaia si resta… - flaviaschwarz42 : @enricofromitaly Nel chiarimento fra Meloni-Macron c'é la volontà della Francia di accogliere altri migranti? Speriamo! - mamengoli : @NicolaPorro Quindi come al solito la politica , in questo caso da sinistra, sta strumentalizzando pro domo sua e p… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2023 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Il video della stretta di mano tra i due piloti, dopo la cad… -