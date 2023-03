Il Chelsea prepara un’offerta di 100 milioni di sterline per Osimhen (Football Insider) (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto 100 milioni di sterline (114 milioni di euro) per Osimhen, rivela Football Insider. Secondo il sito inglese il club londinese vorrebbe anticipare la concorrenza e convincere il nigeriano prima che gli altri club si muovano concretamente. Infatti, uno degli svantaggi della società inglese sarebbe quello di non partecipare alla prossima Champions League, cosa che potrebbe portare la punta del Napoli a non prendere in considerazione l’ipotesi. “Il Chelsea è consapevole del fatto che è improbabile che si qualifichi per la Champions League la prossima stagione, il che potrebbe rendere più difficili le trattative con Osimhen, ma il club londinese è pronto a mostrare i propri muscoli finanziari ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) Ilsarebbe pronto a mettere sul piatto 100di(114di euro) per, rivela. Secondo il sito inglese il club londinese vorrebbe anticipare la concorrenza e convincere il nigeriano prima che gli altri club si muovano concretamente. Infatti, uno degli svantaggi della società inglese sarebbe quello di non partecipare alla prossima Champions League, cosa che potrebbe portare la punta del Napoli a non prendere in considerazione l’ipotesi. “Ilè consapevole del fatto che è improbabile che si qualifichi per la Champions League la prossima stagione, il che potrebbe rendere più difficili le trattative con, ma il club londinese è pronto a mostrare i propri muscoli finanziari ...

