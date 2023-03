«Il capro espiatorio oggi» secondo Daniel Pennac

Leggi su funweek

(Di lunedì 27 marzo 2023) La puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 26 marzo ha visto in studio con Fabio Fazio lo scrittore francese. Dal 28 marzo arriva infatti nelle librerie il romanzo Capolinea Malausséne, ultimo capitolo della serie di Belleville che ha consacratoa livello internazionale. Impossibile non chiedere dunque all’autore un’opinione sulai giorni nostri. «Per prima cosa – dice– l’origine di tutto viene da un’idea che non è mia. È del filosofo René Girard, che ha elaborato questa teoria: i gruppi si costituiscono intorno a un colpevole già designato. Questo vale per le civiltà, è naturalmente l’origine della storia del Cristianesimo ad esempio. Ma vale anche per le aziende. Basta aver lavorato in un’azienda per sapere che c’è sempre un ...