Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Se un marziano scendesse sulla Terra e chiedesse “mi spiegate cos’è stata la politica in Italia negli ultimi 10 ann… - dottorbarbieri : ?????????? L'UCRAINA E I NOSTRI INVII DI ARMI Vi consiglio di ascoltare questo estratto dell'audizione del Capo di Stat… - rtl1025 : ?? Si continua a celebrare il centenario dell'aeronautica militare, che festeggia con #RTL1025. Sono con noi: Luca G… - pryots60 : RT @Uni91070952: Scegliere Brunetta da mettere a capo del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) con quello che disse sui la… - cronachelucane : 397º GIORNO DI GUERRA ASSURDA DI PUTIN CON INVASIONE DELLA UCRAINA ???? - I pesanti bombardamenti russi stanno trasfo… -

...'industria e dei servizi dovrebbero aderire alla protesta come i portuali e i lavoratori'... Ildel governo ha previsto uno spazio nella sua agenda per accogliere eventualmente le ...Il'Aiea, Rafael Grossi, è in visita nella regione di Zaporizhzhia con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "La centrale idroelettrica del Dniepr è una parte essenziale del sistema che ...Ildel sindacato dei lavoratori'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, Pinchas Idan, ha annunciato l'immediato blocco delle partenze. In sciopero anche il settore high - tech, chiusi i negozi ...

Il capo dell'Aiea in visita a Zaporizhzhia con Zelensky - Europa Agenzia ANSA

Il capo dell'Aiea, Rafael Grossi, è in visita nella regione di Zaporizhzhia con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "La centrale idroelettrica del Dniepr è una parte essenziale del sistema che ...Le sue capacità lo rendono un bersaglio dell'interesse del misterioso agente Smith (Hugo Weaving ... che si presenta come Trinity (Carrie-Anne Moss) che lo porta dal suo capo Morpheus (Laurence ...