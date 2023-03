Il calcio piange Gianni Minà | il giornalista aveva 84 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieAnews_com : ?? Lutto nel mondo del giornalismo: è morto ad 84 anni #GianniMinà. Celebri i suoi reportage e le sue intervista, tr… - TuttoSuMilano : Anche il calcio piange mister Alessio Dallatorre... - Luca66887969 : @raffaelecaru Ahahaha anche nel calcio femminile si piange - pierluigidif : RT @ExCalabrismo: Mi piange il cuore se penso che fra 8 giorni Theo tornerà al Calcio ippico e Maignan allo sgancio della catapulta - ExCalabrismo : Mi piange il cuore se penso che fra 8 giorni Theo tornerà al Calcio ippico e Maignan allo sgancio della catapulta -

Il calcio piange Italo Galbiati: storico vice di Capello, è morto a 85 anni Goal.com

Dramma in casa Pro Lissone calcio. Il sodalizio biancoblù piange la scomparsa del giovane Alessandro Dallatorre. Il 26enne, ex dirigente del settore giovanile dei tigrotti, è deceduto ieri mattina, sa ...Il mondo del calcio piange ancora la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Un uomo, ancor prima che un professionista, di valori e principi che ha fatto sognare e innamorare di questo sport grandi ...