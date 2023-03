Il Benevento ha ripreso ad allenarsi | la situazione in ottica San Nicola

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– E’ ufficialmente scattata la missione Bari in casa giallorossa. Gli uomini di Stellone hannoadquesto pomeriggio sul manto erboso dell’Antistadio Carmelo Imbriani in previsione dell’impegno di sabatoal Sancontro il Bari. Ancora una volta l’allenatore sarà a alle prese con la perdurante emergenza in varie zone del campo, soprattutto in difesa. Alle assenze degli squalificati Leverbe e Pastina e dell’infortunato Capellini (stagione finita) si aggiungono vari interrogativi. Glik – che ha saltato le ultime dieci partite – è tornato adin gruppo svolgendo l’intera seduta con i compagni e potrebbe rientrare nell’elenco dei convocati. Resta comunque prematuro sbilanciarsi su un possibile impiego già nel prossimo turno. Il pacchetto ...