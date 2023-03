Il Ballo della rosa, Charlene salta per colpa della cognata Carolina? (Di lunedì 27 marzo 2023) L'assenza di Charlene al Ballo della rosa 2023 Al fianco del principe Alberto a fare gli onori di casa c'era la sorella Carolina. Pare proprio che la presenza della cognata abbia indotto la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 marzo 2023) L'assenza dial2023 Al fianco del principe Alberto a fare gli onori di casa c'era la sorella. Pare proprio che la presenzaabbia indotto la ...

Il Ballo della rosa, Charlene salta per colpa della cognata Carolina L'assenza di Charlene al Ballo della rosa 2023 Al fianco del principe Alberto a fare gli onori di casa c'era la sorella Carolina. Pare proprio che la presenza della cognata abbia indotto la principessa Charlene a dare forfait ... Un successo il 67° Ballo della Rosa Serata riuscita per il 67° Ballo della Rosa, svoltosi sabato 25 marzo a Monte Carlo e il cui ricavato è a favore della Fondazione Principessa Grace. Bollywood è stato il tema voluto per questa edizione dalla Principessa ... Charlotte Casiraghi incinta al Ballo della Rosa. Assente Charlene Il Ballo della rosa 2023 va in scena nel principato di Monaco a tema Bollywood. E non si è visto nemmeno Dimitri Rassam, marito della Casiraghi. Il principe Alberto ha fatto gli onori di casa con la ciurma di nipoti all'evento mondano inventato da Grace Kelly. L'assenza di ...