(Di lunedì 27 marzo 2023) Iloffrirà, il prossimo giovedì 30, titoli di Statoa 9di euro. Come spiega il Mef, in particolare, saranno offerti Btp a 5 annia 3di euro con cedola 3,4% e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MEF_GOV : #Titolidistato | Annunciata l’emissione di titoli di Stato a medio lungo termine in asta giovedì 30 marzo 2023 e il… - fisco24_info : Il 30 marzo asta di Btp e Ccteu del Tesoro fino a 9 miliardi: Offerti titoli a 5 e 10 anni, Ccteu a 7 anni - infoiteconomia : Asta Btp 28 marzo, cosa c’è da sapere - infoiteconomia : Asta BoT 29 marzo, ecco i due titoli in offerta - infoiteconomia : Asta Short Term, BTP€i e BTP 10 anni domani 28 marzo 2023 -

272023Ministero dell'economia e delle finanzeIn consiglio comunale, domani 28alle ore 18.30, verranno discusse alcune pratiche relative agli investimenti che l'... una volta conosciuto il ribasso d'. Massimo impegno per dotare Chiavari ...

Asta Btp 28 marzo, cosa c’è da sapere Wall Street Italia

I lavori di riqualificazione al mercato ittico di Cesenatico sono in dirittura d'arrivo con la tradizionale asta del pesce che da qualche giorno ... non sembra quasi di essere nello stesso luogo. Il ...(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Il Tesoro offrirà, il prossimo giovedì 30 marzo, titoli di Stato fino a 9 miliardi di euro. Come spiega il Mef, in particolare, saranno offerti Btp a 5 anni fino a 3 miliardi ...