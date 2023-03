Ikea apre altri due store a Roma: in viale Regina Margherita e a San Giovanni (Di lunedì 27 marzo 2023) I negozi Ikea aumentano a Roma. Dopo l’apertura di un nuovo negozio a Fiumicino, l’azienda multinazionale svedese che opera nel settore mobili, complementi d’arredo e oggettistica per la casa, aprirà anche altri due store in viale Regina Margherita e nella Coin di San Giovanni. Aumentano gli store Ikea a Roma Va così ad aumentare il numero di rivendite Ikea che finora contavano la presenza un punto vendita ad Anagnina – il più grande presente nella Capitale con circa 5mila metri quadrati di estensione – e alla Bufalotta in via casale Redicicoli, oltre all’XS, extra small, store – The Wow Side – che è stato inaugurato nel Parco Leonardo a Fiumicino da qualche giorno, un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023) I negoziaumentano a. Dopo l’apertura di un nuovo negozio a Fiumicino, l’azienda multinazionale svedese che opera nel settore mobili, complementi d’arredo e oggettistica per la casa, aprirà anchedueine nella Coin di San. Aumentano gliVa così ad aumentare il numero di rivenditeche finora contavano la presenza un punto vendita ad Anagnina – il più grande presente nella Capitale con circa 5mila metri quadrati di estensione – e alla Bufalotta in via casale Redicicoli, oltre all’XS, extra small,– The Wow Side – che è stato inaugurato nel Parco Leonardo a Fiumicino da qualche giorno, un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ikea apre altri due store a Roma: in viale Regina Margherita e a San Giovanni - infoiteconomia : Ikea apre a Fiumicino: l'apertura a Parco Leonardo, 'The Wow Side' - infoiteconomia : Ikea diventa mini e apre a Roma il primo XS Store italiano - infoiteconomia : Un po' di Svezia a Fiumicino: in Italia apre il primo store Ikea in un centro commerciale - infoiteconomia : Apre Ikea XS a Fiumicino: 100 addetti per 9 mila metri quadri -