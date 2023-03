Idrogeno, investimenti in ricerca e sviluppo: incentivi Invitalia per 1 miliardo di euro (Di lunedì 27 marzo 2023) Aperto, fino al 30 giugno, il bando che mette a disposizione un miliardo di euro per le imprese che realizzano investimenti che prevedono l’utilizzo di Idrogeno. L’incentivo è concesso per sostenere progetti di investimento e di ricerca e sviluppo per la decarbonizzazione dei processi industriali, decarbonizzazione che deve essere realizzata principalmente attraverso l’utilizzo di Idrogeno a basse emissioni di carbonio, nei settori oggi ritenuti più inquinanti e difficili da riconvertire e che utilizzano i combustibili fossili come fonte di energia. Lo sportello è promosso dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ed è gestito da Invitalia. La dotazione finanziaria ammonta a un miliardo di euro, a valere ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 marzo 2023) Aperto, fino al 30 giugno, il bando che mette a disposizione undiper le imprese che realizzanoche prevedono l’utilizzo di. L’incentivo è concesso per sostenere progetti di investimento e diper la decarbonizzazione dei processi industriali, decarbonizzazione che deve essere realizzata principalmente attraverso l’utilizzo dia basse emissioni di carbonio, nei settori oggi ritenuti più inquinanti e difficili da riconvertire e che utilizzano i combustibili fossili come fonte di energia. Lo sportello è promosso dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ed è gestito da. La dotazione finanziaria ammonta a undi, a valere ...

