Idaho, è legge la riforma della pena di morte. Ora i condannati potranno anche essere fucilati (Di lunedì 27 marzo 2023) Nello stato americano dell’Idaho i condannati a morte potranno essere giustiziati anche con la fucilazione. L’Idaho potrà ricorrere a questa opzione qualora l’iniezione letale non sia disponibile entro 5 giorni. Il governatore repubblicano Brad Little ha firmato la legge che autorizza il ricorso alla fucilazione e inviato una lettera al presidente della Camera, in cui spiega di aver sempre sostenuto la pena capitale e che “Le famiglie delle vittime meritano giustizia per i loro cari e la pena di morte è un modo per portare loro pace”. L’Idaho si unisce così a Utah, South Carolina, Mississippi e Oklahoma nel prevedere la possibilità di fucilare i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Nello stato americano dell’giustiziaticon la fucilazione. L’potrà ricorrere a questa opzione qualora l’iniezione letale non sia disponibile entro 5 giorni. Il governatore repubblicano Brad Little ha firmato lache autorizza il ricorso alla fucilazione e inviato una lettera al presidenteCamera, in cui spiega di aver sempre sostenuto lacapitale e che “Le famiglie delle vittime meritano giustizia per i loro cari e ladiè un modo per portare loro pace”. L’si unisce così a Utah, South Carolina, Mississippi e Oklahoma nel prevedere la possibilità di fucilare i ...

