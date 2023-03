Icardi, dalla Turchia sono sicuri: pronto il ritorno in Serie A. Ecco dove (Di lunedì 27 marzo 2023) In Turchia sono sicuri sul futuro ritorno di Mauro Icardi in Serie A: due club starebbero cercando l’argentino. Le ultime Secondo quanto riferito da Fanatik, il Galatasaray è intenzionato a riscattare il cartellino di Mauro Icardi, ma l’argentino starebbe prendendo tempo vista la possibilità di un ritorno in Italia. Prima di luglio non ci sarà alcuna decisione ufficiale per il numero 9, che sul calciomercato sarebbe ancora un nome che stuzzica gli interessi di Milan e Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Insul futurodi MauroinA: due club starebbero cercando l’argentino. Le ultime Secondo quanto riferito da Fanatik, il Galatasaray è intenzionato a riscattare il cartellino di Mauro, ma l’argentino starebbe prendendo tempo vista la possibilità di unin Italia. Prima di luglio non ci sarà alcuna decisione ufficiale per il numero 9, che sul calciomercato sarebbe ancora un nome che stuzzica gli interessi di Milan e Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

