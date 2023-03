Ibrahimovic difende Conte | ' Ha pagato l' essere se stesso'

(Di lunedì 27 marzo 2023) Antonionon è più ufficialmente l'allenatore del Tottenham . Una decisione che da giorni era attesa dopo lo sfogo dell'allenatore contro la squadra in conferenza stampa. Qualche giorno fa, ai ...

Qualche giorno fa, ai microfoni di Sky Sports Uk, era intervenuto sulla questione Zlatandal ritiro della nazionale ...È il Milan a fare la partita, ma la Salernitana sicon ordine e quando può riparte. Ci ... Ochoa dice di no a Origi e, sull'altro fronte Maignan s'oppone a Piatek . L'ultima ...... ma la Salernitanacompatta e per poco non fa lo scherzetto ai rossoneri: Thiaw sbaglia ...6). SALERNITANA - Ochoa 6; Daniliuc 5,5, Gyömbér 5,5, Pirola 6 (dal 23 s.t. Lovato 5,5); ...

Qualche giorno fa, ai microfoni di Sky Sports Uk, era intervenuto sulla questione Zlatan Ibrahimovic dal ritiro della nazionale svedese. Questa la difesa dello svedese per l'allenatore ex Juve e Inter ...QUALIFICAZIONI EURO 2024 - Proprio venerdì un altro giocatore più anziano del campione svedese di soli 4 giorni è sceso in campo con la maglia della sua naziona ...