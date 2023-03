I vertici Juventus davanti al gip di Torino per i bilanci truccati (Di lunedì 27 marzo 2023) AGI - Si è aperta stamattina al tribunale di Torino l'udienza preliminare del processo che vede imputati gli ex vertici della dirigenza della Juventus - fra cui l'ex presidente Andrea Agnelli e il suo vice Pavel Nedved - indagati nella maxi inchiesta su plusvalenze e irregolarità nei bilanci del club bianconero. Il gup Marco Picco si è ritirato in camera di Consiglio per decidere se accogliere o meno la richiesta di alcune parti civili che si sono costituite contro le persone fisiche e la Juventus. Il gup dovrà quindi decidere se citare la Juventus come responsabile civile. Lo scorso 1 dicembre i magistrati avevano inviato al gip la richiesta di rinvio a giudizio per l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli e altri dodici persone che fanno parte o hanno fatto ... Leggi su agi (Di lunedì 27 marzo 2023) AGI - Si è aperta stamattina al tribunale dil'udienza preliminare del processo che vede imputati gli exdella dirigenza della- fra cui l'ex presidente Andrea Agnelli e il suo vice Pavel Nedved - indagati nella maxi inchiesta su plusvalenze e irregolarità neidel club bianconero. Il gup Marco Picco si è ritirato in camera di Consiglio per decidere se accogliere o meno la richiesta di alcune parti civili che si sono costituite contro le persone fisiche e la. Il gup dovrà quindi decidere se citare lacome responsabile civile. Lo scorso 1 dicembre i magistrati avevano inviato al gip la richiesta di rinvio a giudizio per l'ex presidente dellaAndrea Agnelli e altri dodici persone che fanno parte o hanno fatto ...

