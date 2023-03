I RISULTATI DEL WEEKEND | Vittorie per l’Under 17 e l’Under 14 Elite (Di lunedì 27 marzo 2023) Le due squadre giovanili biancocelesti impegnate nel WEEKEND hanno ottenuto altrettante Vittorie. l’Under 17 di Christian Terlizzi si aggiudica la sfida del ‘Green Club’ contro i pari età dell’Ascoli per 3-2. Mettono la firma sul match Gelli, Serra e Sessa, regalando così tre punti importanti alle aquile classe 2006. A tre giornate dalla conclusione della Regular Season, alla Lazio manca un solo punto per staccare il pass diretto per i quarti di finale Scudetto. Prosegue la striscia positiva dei ragazzi di mister Colombo: la Lazio espugna anche il campo dell’Honey Soccer City. La squadra classe 2009 vince 2-0 con le reti di Gigante e Materazzi, marcature arrivate entrambe nella ripresa. I biancocelesti continuano a mantenere il primo posto della classifica del campionato Under 14 Regionali ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Le due squadre giovanili biancocelesti impegnate nelhanno ottenuto altrettante17 di Christian Terlizzi si aggiudica la sfida del ‘Green Club’ contro i pari età dell’Ascoli per 3-2. Mettono la firma sul match Gelli, Serra e Sessa, regalando così tre punti importanti alle aquile classe 2006. A tre giornate dalla conclusione della Regular Season, alla Lazio manca un solo punto per staccare il pass diretto per i quarti di finale Scudetto. Prosegue la striscia positiva dei ragazzi di mister Colombo: la Lazio espugna anche il campo dell’Honey Soccer City. La squadra classe 2009 vince 2-0 con le reti di Gigante e Materazzi, marcature arrivate entrambe nella ripresa. I biancocelesti continuano a mantenere il primo posto della classifica del campionato Under 14 Regionali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertosaviano : Ecco i risultati del #decretoONG del governo #Meloni: la nave #LouiseMichel, finanziata da #Bansky, è in stato di f… - ignaziocorrao : La settimana corta é già stata sperimentata in alcuni paesi con ottimi risultati. Più del 90% delle aziende hanno c… - Agenzia_Ansa : I giovani della Generazione Z faticano a riconoscere la funzione educativa della lettura, non amano librerie e bibl… - Alocin00335217 : RT @robertosaviano: Ecco i risultati del #decretoONG del governo #Meloni: la nave #LouiseMichel, finanziata da #Bansky, è in stato di fermo… - Genjhi4 : RT @OfficialSSLazio: #SettoreGiovanile ?? Vittorie per l'Under 17 e l'Under 14 Elite I risultati del weekend ?? -