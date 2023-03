I rifiuti di Roma in viaggio verso Amsterdam, c’è l’accordo: Ama sborserà 200 euro per ogni tonnellata (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma. Un accordo che, a quanto pare, sarebbe già stato stretto: da una parte c’è l’Ama, dall’altra il Comune di Amsterdam. I patti sono chiari, e una soluzione comune raggiunta, dicono con soddisfazione dal Campidoglio. l’accordo, inoltre, coinvolgerà solamente soggetti pubblici. Termovalorizzatore di Roma, Elly Schlein: “Il PD si confronterà con i sindaci della Città Metropolitana” rifiuti, da Roma ad Amsterdam in treno: l’accordo Un patto tra Roma e Amsterdam, città grandi, cosmopolite e….distanti tra loro 1600 chilometri di binari, sui quali, tra qualche tempo, saranno lanciati i treni con il logo di Mercitalia Rail, società del gruppo Ferrovie dello Stato. Ma a bordo non ci saranno persone. Anzi, di passeggeri ce ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023). Un accordo che, a quanto pare, sarebbe già stato stretto: da una parte c’è l’Ama, dall’altra il Comune di. I patti sono chiari, e una soluzione comune raggiunta, dicono con soddisfazione dal Campidoglio., inoltre, coinvolgerà solamente soggetti pubblici. Termovalorizzatore di, Elly Schlein: “Il PD si confronterà con i sindaci della Città Metropolitana”, daadin treno:Un patto tra, città grandi, cosmopolite e….distanti tra loro 1600 chilometri di binari, sui quali, tra qualche tempo, saranno lanciati i treni con il logo di Mercitalia Rail, società del gruppo Ferrovie dello Stato. Ma a bordo non ci saranno persone. Anzi, di passeggeri ce ...

