I Pinguini Tattici Nucleari tornano con il singolo Coca Zero (Di lunedì 27 marzo 2023) mentre si preparano per due date all'estero prima del tour negli stadi I Pinguini Tattici Nucleari tornano con Coca Zero, il nuovo singolo, in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 31 marzo. É un momento d'oro per la band che con Fake News, album uscito lo scorso dicembre e certificato Platino in sole quattro settimane, e con undici date per il nuovo tour degli stadi del 2023, porta avanti la sua incredibile storia, fatta di un gioco di squadra che regala EP, album e singoli indimenticabili, come i recenti Giovani Wannabe (brano italiano più ascoltato in radio nel 2022 secondo Earone Airplay Report, 4 volte Platino) e Ricordi (certificato Triplo Platino), che hanno segnato il passo dell'estate e dell'autunno 2022.

