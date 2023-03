I migliori occhiali da sole da uomo per l’estate 2023

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 marzo 2023) Oltre a essere la categoria di accessori più versatile e gettonata dal pubblico maschile, glidadafanno fatica a concedersi look particolarmente audaci. Questa primavera-estate è dettata da una grande varietà di colorazioni, materiali e modelli diversi, con qualche piccolo twist. Quelli più classici, i pilot, interpretati da tutti i più grandi marchi dei gruppi Marcolin e Kering Eyewear, costituiscono forse il modello più sicuro che unpossa desiderare perché difficilmente stonano con i connotati del viso. Zegna lo rinnova con una montatura in metallo lucido in diverse varianti di colore accompagnata da dettagli ricercati e distintivi come i cerchi in alluminio intorno alle lenti a contrasto con il doppio ponte sottile. Cartier rivisita la classica costruzione in metallo con un tocco ...