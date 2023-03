I libri di Agatha Christie riscritti per essere adattati alla “sensibilità moderna”: via “insulti e riferimenti etnici” (Di lunedì 27 marzo 2023) Assassinio sul Nilo (o Poirot sul Nilo) è un romanzo di Agatha Christie pubblicato nel 1937. C’è Hercule Poirot e siamo in un battello, va da sé, sul Nilo. C’è un passaggio in cui Mrs Allerton, una delle passeggere, descrive alcuni ragazzini che l’hanno infastidita parlando di “occhi e nasi disgustosi”. Ecco, nella nuova versione di questo amatissimo testo questa descrizione non ci sarà più. Come mai? Lo spiega il Telegraph: molti dei libri della scrittrice britannica saranno riscritti per adattarli alla “sensibilità moderna”. Lo hanno deciso i “sensitivity readers“, ovvero gli editor che prendono in esame i romanzi e trovano quello che, secondo loro giudizio, può essere offensivo o dispregiativo. Lo scopo è quello di migliorare la diversità e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Assassinio sul Nilo (o Poirot sul Nilo) è un romanzo dipubblicato nel 1937. C’è Hercule Poirot e siamo in un battello, va da sé, sul Nilo. C’è un passaggio in cui Mrs Allerton, una delle passeggere, descrive alcuni ragazzini che l’hanno infastidita parlando di “occhi e nasi disgustosi”. Ecco, nella nuova versione di questo amatissimo testo questa descrizione non ci sarà più. Come mai? Lo spiega il Telegraph: molti deidella scrittrice britannica sarannoper adattarli”. Lo hanno deciso i “sensitivity readers“, ovvero gli editor che prendono in esame i romanzi e trovano quello che, secondo loro giudizio, puòoffensivo o dispregiativo. Lo scopo è quello di migliorare la diversità e ...

