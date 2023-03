I libici sparano | denuncia la ong Grazie per l' informazione | e l' addetta chiude la comunicazione

(Di lunedì 27 marzo 2023) "Stanno sparando". "per l', abbiamo ricevuto la sua mail". Questo il dialogo - contenuto in un audio e risalente a sabato scorso - tra la Sea Watch e un'al telefono per le ...

'I libici sparano','Grazie per l'informazione'. L'audio dell'ong - Cronaca Agenzia ANSA

Dialogo di sabato 25/3 tra Sea Watch e coordinamento marittimo su azioni libici ...Nel dialogo la ong fa presente che la guardia costiera libica ha sparato colpi d’arma da fuoco in aria a poca distanza dalla nave Ocean Viking ma l’addetta al telefono per le segnalazioni al ...