I lavori femminili sono stati snobbati da molte Boomer Ma le nipoti riannodano i fili della tradizione In nome della libertà

(Di lunedì 27 marzo 2023) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Colin Farrell non era convintissimo. Di indossare sotto l’abito grigio, anni Venti, queste maglie fatte a ferri. Una color navy, con un collo rotondo, una specie di cordoncino rialzato. L’altra amaranto, con il collo invece a punta, tipo polo.un tratto distintivo del personaggio che interpreta nel film appena uscito Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin), un personaggio che veste un altro tipo di mascolinità, coltiva l’amicizia, sa affrontare la solitudine. La signora ottantenne che ha lavorato a mano i capi, ispirati all’abbigliamento dei pescatori irlandesi di inizio Novecento, è diventata una stella su Instagram e Tik Tok. Delia Barry, occhiali a metà naso e capelli rossi corti appena cotonati, ha raccontato la sua giornata a Lou Stoppard del New York Times. Sveglia alle 6, ...