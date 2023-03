I laboratori di chimica e biologia ad uso di docenti | studenti | personale ATA tecnico e non | in allegato MODELLO di autorizzazione per l’accesso alle aule laboratoriali

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ci siamo soffermati, spesso, sull’importanza, negli istituti di istruzione superiore, dell'esistenza di una adeguata regolamentazione suell’utilizzo di alcune tipologie di. La cosa di fatto riveste particolare priorità quando la tipologia deiimpone una migliore organizzazione degli stessi vuoi anche per garantire un funzionamento all’altezza delle aspettative deglie degli stessie tecnici che li utilizzano con sempre maggiore frequenza. La regolamentazione segue quella che, da più decenni, ambienti universitari hanno adottato dal momento che la didatticaale, specie in alcune facoltà, risulta essere, come lo è adesso a scuola, fondamentale. L'articolo .