“I guai ora sono per Alfonso”. GF Vip 7, la scoperta su Antonella: per Signorini si è messa male (Di lunedì 27 marzo 2023) GF Vip 7, la scoperta dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi. Come ogni anno, il reality show di Alfonso Signorini rappresenta per il pubblico italiano un appuntamento imperdibile. Ogni edizione ha i suoi protagonisti indiscussi e questa volta il ‘riconoscimento’ va appunto all’ex schermitrice. Il motivo? La scoperta arriva proprio dopo la sua eliminazione dal gioco. La scoperta dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi. Ebbene si, sembra proprio che il reality show di Alfonso Signorini, senza la presenza di Antonella non sia più lo stesso. Tante le vicende avvenute in questi mesi che l’hanno vista la protagonista indiscussa della casa più spiata d’Italia e questo accadeva con o senza il suo Edoardo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) GF Vip 7, ladopo l’eliminazione diFiordelisi. Come ogni anno, il reality show dirappresenta per il pubblico italiano un appuntamento imperdibile. Ogni edizione ha i suoi protagonisti indiscussi e questa volta il ‘riconoscimento’ va appunto all’ex schermitrice. Il motivo? Laarriva proprio dopo la sua eliminazione dal gioco. Ladopo l’eliminazione diFiordelisi. Ebbene si, sembra proprio che il reality show di, senza la presenza dinon sia più lo stesso. Tante le vicende avvenute in questi mesi che l’hanno vista la protagonista indiscussa della casa più spiata d’Italia e questo accadeva con o senza il suo Edoardo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexPetite8 : RT @RobertoAvventu2: Francia ???? I vigili del fuoco francesi si stanno ora unendo ai manifestanti. Una volta che il pubblico e i lavorator… - CorinnnaT : RT @RobertoAvventu2: Francia ???? I vigili del fuoco francesi si stanno ora unendo ai manifestanti. Una volta che il pubblico e i lavorator… - Roberto08032146 : @Nino52240668 @Mov5Stelle Come se quelli che ci sono ora non facessero guai. Ci stanno portando in rovina e tu nemmeno te ne accorgi - jeanbaplully : RT @RobertoAvventu2: Francia ???? I vigili del fuoco francesi si stanno ora unendo ai manifestanti. Una volta che il pubblico e i lavorator… - toretedde : RT @RobertoAvventu2: Francia ???? I vigili del fuoco francesi si stanno ora unendo ai manifestanti. Una volta che il pubblico e i lavorator… -