I giocatori del Napoli con le Nazionali: Lozano in gol e sconfitta per Ostigard contro la Spagna (Di lunedì 27 marzo 2023) In attesa della ripresa del campionato nella sfida contro il Milan, i giocatori del Napoli impiegati con le rispettive Nazionali continuano a giocare. Nella giornata di ieri sono scesi in campo: Ostigard (Norvegia), Rrahmani (Kosovo), Lobotka (Slovacchia), Politano e Di Lorenzo (Italia) e Lozano (Messico). Ostigard ieri è uscito sconfitto con la sua Nazionale nella partita di qualificazione ad Euro 2024 contro la Spagna. La gara è terminata 3-0 in favore degli spagnoli ed il centrale del Napoli ha giocato tutta la partita. L'altro difensore centrale, Amir Rrahmani, ha raccolto solo un pareggio nella partita tra Kosovo e Israele. Partita terminata 1-1. Un altro dei Nazionali del Napoli ...

