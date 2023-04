I cani che parlano pigiando dei bottoni

Leggi su agi

(Di lunedì 27 marzo 2023) AGI - Ma ipossono parlare? Alcuni tra i loro proprietari sostengono di sì, usando la zampa per toccare dei pulsanti con parole preregistrate. Gli animali sono meglio conosciuti come Botton dog, ovvero “pulsante”, per la loro capacità di comunicare “premendo pulsanti identificabili da immagini, simboli o una posizione corrispondente a parole specifiche”, scrive il Washington Post, che informa come esistano e si possano comunque acquistare tavole armoniche composte di pulsanti a partire da circa 30 dollari, per un kit iniziale da “principianti”, a 230 dollari per un set completo perche "possono parlare" o vogliono farlo. Naturalmente, nemmeno a dirlo, i video dei Button Dogs sono diventati virali sui social media. Uno degli hashtag utilizzati con video dal titolo #dogbuttons ha fatto registrare ben 102,8 milioni di ...