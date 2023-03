I calciatori oriundi in Nazionale italiana? Il commento di Abodi (Di lunedì 27 marzo 2023) Mateo Retegui è diventato un grande protagonista della Nazionale italiana, l’attacante del Tigre ha trascinato la squadra di Roberto Mancini nelle prime due partite delle qualificazioni all’Europeo del 2024. E’ tornata d’attualità anche la discussione sulla presenza dei calciatori stranieri in Nazionale, l’ultimo commento è arrivato da Andrea Abodi. “Gli oriundi sono un valore di carattere sportivo, ma non solo sportivo, che va accolto sempre con favore. Credo ancora nella possibilità di estrarre quello che c’è in serie A troppo spesso in panchina: le nostre Primavere sono insopportabilmente troppo piene di stranieri, non perché ci siano troppi stranieri ma perché non ci sono italiani. Non posso immaginare che questa scuola si sia improvvisamente esaurita. Ci vuole più ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 27 marzo 2023) Mateo Retegui è diventato un grande protagonista della, l’attacante del Tigre ha trascinato la squadra di Roberto Mancini nelle prime due partite delle qualificazioni all’Europeo del 2024. E’ tornata d’attualità anche la discussione sulla presenza deistranieri in, l’ultimoè arrivato da Andrea. “Glisono un valore di carattere sportivo, ma non solo sportivo, che va accolto sempre con favore. Credo ancora nella possibilità di estrarre quello che c’è in serie A troppo spesso in panchina: le nostre Primavere sono insopportabilmente troppo piene di stranieri, non perché ci siano troppi stranieri ma perché non ci sono italiani. Non posso immaginare che questa scuola si sia improvvisamente esaurita. Ci vuole più ...

