I Baustelle pubblicano il video del singolo Milano è la metafora dell’amore (Di lunedì 27 marzo 2023) , in attesa del disco Elvis e del tour nei club già sold out È online da oggi il videoclip di Milano è la metafora dell’amore, il nuovo singolo dei Baustelle, formazione composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi. Il nuovo brano anticipa l’attesissimo nuovo album Elvis, in uscita per BMG il 14 aprile e già disponibile in pre-order (https://Baustelle.lnk.to/elvisPR). I Baustelle si preparano a tornare live in primavera con un tour tutto sold out nei più prestigiosi club italiani, per poi proseguire il loro viaggio musicale nei principali festival con Elvis tour, a cui si sono aggiunti sette imperdibili nuovi live, prodotti e organizzati da Vivo Concerti. Milano è la metafora ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 27 marzo 2023) , in attesa del disco Elvis e del tour nei club già sold out È online da oggi ilclip diè la, il nuovodei, formazione composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi. Il nuovo brano anticipa l’attesissimo nuovo album Elvis, in uscita per BMG il 14 aprile e già disponibile in pre-order (https://.lnk.to/elvisPR). Isi preparano a tornare live in primavera con un tour tutto sold out nei più prestigiosi club italiani, per poi proseguire il loro viaggio musicale nei principali festival con Elvis tour, a cui si sono aggiunti sette imperdibili nuovi live, prodotti e organizzati da Vivo Concerti.è la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rockolpoprock : I Baustelle pubblicano il videoclip del nuovo singolo - spazio_nello : RT @RockOthers: #AlmanaccoRock #MusicaItaliana @Baustellemusic by @boomerhill1968 il 26 marzo del 2010 i Baustelle pubblicano per la Warner… - OleandroFurioso : RT @RockOthers: #AlmanaccoRock #MusicaItaliana @Baustellemusic by @boomerhill1968 il 26 marzo del 2010 i Baustelle pubblicano per la Warner… - boomerhill1968 : RT @RockOthers: #AlmanaccoRock #MusicaItaliana @Baustellemusic by @boomerhill1968 il 26 marzo del 2010 i Baustelle pubblicano per la Warner… - RockOthers : #AlmanaccoRock #MusicaItaliana @Baustellemusic by @boomerhill1968 il 26 marzo del 2010 i Baustelle pubblicano per l… -

√ I Baustelle pubblicano il videoclip del nuovo singolo A partire dal 29 aprile i Baustelle saranno in tour nei club che li vedrà impegnati sino a metà maggio. Dal 2 luglio al 19 agosto i concerti si trasferiranno all'aperto per la parte estiva del tour. ... √ Baustelle: 'Milano è la metafora dell'amore' e altri concerti Nella giornata di domani i Baustelle pubblicano il nuovo singolo "Milano è la metafora dell'amore" , il secondo dopo "Contro il mondo" , che anticipa l'uscita, programmata per il 14 aprile, dell'album "Elvis" . ... I Baustelle protagonisti al No Borders Music Festival A novembre 2015 viene pubblicato Roma Live!, il primo album dal vivo dei Baustelle. Nel 2017 pubblicano " L'amore e la violenza ". Il 2023 segna l'atteso ritorno discografico per BMG dei Baustelle ... A partire dal 29 aprile isaranno in tour nei club che li vedrà impegnati sino a metà maggio. Dal 2 luglio al 19 agosto i concerti si trasferiranno all'aperto per la parte estiva del tour. ...Nella giornata di domani iil nuovo singolo "Milano è la metafora dell'amore" , il secondo dopo "Contro il mondo" , che anticipa l'uscita, programmata per il 14 aprile, dell'album "Elvis" . ...A novembre 2015 viene pubblicato Roma Live!, il primo album dal vivo dei. Nel 2017" L'amore e la violenza ". Il 2023 segna l'atteso ritorno discografico per BMG dei... I Baustelle pubblicano il videoclip del nuovo singolo Rockol.it I Baustelle pubblicano il videoclip del nuovo singolo 27 mar 2023 - On line il video di "Milano è la metafora dell'amore" il nuovo singolo che anticipa il disco “Elvis” ... Baustelle: “Milano è la metafora dell’amore” e altri concerti Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ... 27 mar 2023 - On line il video di "Milano è la metafora dell'amore" il nuovo singolo che anticipa il disco “Elvis” ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...