Hotspot di Lampedusa nel caos

(Di lunedì 27 marzo 2023) Alta tensione nell'per i migranti di. I continui arrivi di persone, solo duemila nell'ultimo weekend, hanno ingolfato la struttura che si è trovata impossibilitata a gestire un cos' grande numero di persone. Per questo ieri sera diverse centinaia di ospiti sono stati trasferiti a bordo della nave Diciotti e condotti a Porto Empedocle e in altri centri sparsi per il paese. Ma ci si aspettano altri sbarchi nelle prossime ore.

Sono 1.425 i migranti ospiti in questo momento dell'dida dove, ieri, sono stati trasferiti 363 profughi con il traghetto di linea per Porto Empedocle e 526 con la nave militare Diciotti, a Reggio Calabria. Oggi, secondo quanto ...Dail piano trasferimenti non conosce tregua, ma malgrado 180 migranti trasferiti ieri mattina, l'era al collasso con 2.377 ospiti. Così, la nave Diciotti ha imbarcato altri 600 ...

Lampedusa allo stremo, oltre duemila migranti nell'hotspot AGI - Agenzia Italia

Ieri c'è stato un nuovo record di sbarchi a Lampedusa, con oltre duemila migranti arrivati in 24 ore. Sono 267 gli ultimi approdati sull'isola, fra la notte e l'alba del 26 marzo, dopo che sei dei ...In base al piano della Prefettura di Agrigento arriveranno nell’Isola 70 persone trasportate su un aereo militare ...