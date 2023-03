Una "direttiva a orologeria". E' quello cheChristian, un freno alla superiorità Red Bull che va riconosciuta e affonda le radici nell'interpretazione delle nuove norme , data già con il progetto 2022. Non fa mistero del rischio che ...'Non conosco James particolarmente bene, ma è ovviamente un ragazzo molto capace - ha spiegatoal sito Motor Sport Magazine - la Williams avrà fatto le dovute ricerche e penso che sia ...Una "direttiva a orologeria". E' quello cheChristian, un freno alla superiorità Red Bull che va riconosciuta e affonda le radici nell'interpretazione delle nuove norme , data già con il progetto 2022. Non fa mistero del rischio che ...

Horner teme una direttiva anti-Red Bull Autosprint.it

Una "direttiva a orologeria". E' quello che teme Christian Horner, un freno alla superiorità Red Bull che va riconosciuta e affonda le radici nell'interpretazione delle nuove norme, data già con il ...Il team principal della Red Bull ha commentato la giornata a due facce del team di Milton Keynes, in pole con Perez ma k.o. con Verstappen ...